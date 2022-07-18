Водителям рассказали о вариантах борьбы с обочечниками.

Рекомендации, как действовать автомобилистам в рамках закона, дали в группе Рязанский Водитель Автопортал Рязани ВКонтакте.

Нарушителей, идущих справа от основного потока, часто не останавливает перспектива штрафа в размере полутора тысяч рублей.

Можно сделать видеозапись нарушения и направить её в Госавтоинспекцию, приложив заявление с указанием даты, времени и места нарушения. Нужны также данные автомобиля нарушителя – номер, марка и модель.

Заявление можно подать заказным письмом, по электронной почте, лично, а также на сайтах www.gibdd.ru или www.gosuslugi.ru. Если на видео нет информации о времени и месте нарушения, их нужно указать в заявлении.

Во всех случаях, кроме личного визита в ГИБДД, подавшего заявление гражданина могут вызвать для дачи свидетельских показаний или связаться с ним по телефону.

На фото – молодой человек, каждое утро умышленно блокировавший дорогу обочечникам, которые мешают выезду на МКАД из района Бутово.