Вторник, 16 апреля, 2024

Адвокат предупредил водителей о новом «спорном» штрафе ГИБДД

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

Московские камеры фиксации нарушений фиксируют не только превышение скорости, но и стоянку на островках безопасности, направляющих островках. За такое нарушение предусмотрен штраф 2500 рублей, сообщает агентство «Прайм».

Но остановка бывает вынужденной, например, из-за поломки машины или плохого самочувствия водителя.

В таких случаях, по словам адвоката Анатолия Миронова, штраф можно оспорить.

Что делать, если пришел штраф за стоянку на островке:

Не торопитесь платить.

Проанализируйте фото- и видеоматериалы.

Если на них видно, что остановка была вызвана непредвиденными обстоятельствами, соберите доказательства: фото или видео поломки, справку из больницы, показания свидетелей.

Обратитесь за консультацией к адвокату, специализирующемуся на «дорожных» делах.

С помощью юриста составьте грамотную жалобу на постановление о штрафе.

Помните, что даже если нарушение было зафиксировано камерой, это не всегда означает, что оно было административным правонарушением.

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