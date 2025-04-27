Водителя-угонщика задержали со стрельбой на Камчатке

26 апреля в Петропавловске-Камчатском сотрудники Госавтоинспекции пресекли действия гражданина, подозреваемого в угоне автомобиля и вооружённом сопротивлении правоохранителям. Подробности инцидента со стрельбой сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение об угоне автомобиля «Daihatsu Terios» серого цвета поступило в дежурную часть полиции в вечернее время. Был введён план «Перехват», наружные наряды ориентировали на розыск транспортного средства. С помощью систем видеонаблюдения автомобиль был обнаружен на улицах города. На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал и пытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения.

В ходе преследования на улице Капитана Беляева патрульные автомобили заблокировали угонщика. При попытке задержания водитель направил на полицейских предмет, похожий на огнестрельное оружие, и произвёл несколько выстрелов — в сторону патрульных машин и сотрудников.

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В целях пресечения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских стражи порядка применили табельное оружие. После предупредительных выстрелов нарушитель задержан с применением специальных средств. Мужчине своевременно оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение.

В результате инцидента сотрудники полиции не пострадали. В отношении задержанного составлено пять административных материалов, возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Проводится расследование.