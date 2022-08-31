Водителя «Лексуса», зажавшего руку полицейскому, арестовали до 30 октября

Водителя автомобиля «Лексус», зажавшего руку сотруднику полиции стеклом, арестовали до 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
30-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
Вечером 29 августа его автомобиль с подложными номерами остановили сотрудники ДПС. После того как полицейский попросил предъявить документы, водитель зажал его руку стеклом и поехал.
Напарник силовика был вынужден прострелить заднее левое колесо машины, после чего мужчина остановился.
Водителя-нарушителя ранее уже привлекали к ответственности, в том числе за езду по разделительной полосе, невыполнение законных требований сотрудника полиции, движение без государственных регистрационных знаков, управление транспортным средством без документов.
Прокуратуры столицы взяла расследование на контроль.