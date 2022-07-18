Водители в Рязани пожаловались на отсутствие рабочих на Северной окружной.

Жители города в группе ПУВР ВКонтакте накануне опубликовали два поста, посвящённые дорожной обстановке на Северной окружной, где должен идти ремонт.

Около 5 часов вечера автор публикации возмутился, что дорожные работы не ведутся.

«Минтранс Рязанской области, о каких трёх сменах шла речь? Вы писали, что ночью не можете работать: вам свет нужен. Так вот сейчас светло, где работа?»

Один из комментаторов сообщает, что на сайте госзакупок в карточке контракта не размещён заполненный график выполнения подрядных работ по реконструкции. Автор комментария пишет, что направила обращение куратору нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ближе к 9 часам вечера появилась публикация о пробках в сторону Канищево от карьера. Автор пишет, что не обходится без обочечников. Рабочих не видно, техника стоит, – отметил автор поста.