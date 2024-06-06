Четверг, 6 июня, 2024

Водителей общественного транспорта в Рязани обяжут включать кондиционер по первому требованию пассажиров

Автор: Кристина Аманн

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Фото: администрация Рязани

В Рязани усиливают контроль за работой кондиционеров в общественном транспорте. Теперь водители должны будут включать их по первому требованию пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Ранее рязанцы в социальных сетях жаловались на неработающие кондиционеры в автобусах. Их отремонтировали в 10 новых автобусах. Сообщается, что поломки в остальных исправят на следующей неделе.

Городские власти, как отмечается, активно взаимодействуют с заводом-производителем и оперативно решают все возникающие вопросы. Более того, в штате «Управления Рязанского троллейбуса» появился специалист по ремонту кондиционеров.

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