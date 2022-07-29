Водитель вылетевшего на тротуар на Касимовском шоссе автомобиля был пьян

Водитель автомобиля, который в ночь на 29 июля вылетел на тротуар, был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

Инцидент произошёл около 2 часов ночи около дома №13 по Касимовскому шоссе. Внимание сотрудников отдельного СБ ДПС ГИБДД привлек легковой автомобиль «ВАЗ». Данный автомобиль с целью проверки был остановлен. За рулём транспортного средства находился 25-летний житель Рязанской области.

— У него имелись характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта, неустойчивость походки, резкое покраснение кожных покровов лица. Водителю было предложено пройти освидетельствование, на состояние алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования у него было установлено 0,668 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе, — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Его привлекут к строгой ответственности.