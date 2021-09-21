Водитель, устроивший ДТП с пострадавшими в центре Рязани, проехал на красный

Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП в центре Рязани, в результате которого пострадали две женщины. Один из водителей нарушил правила.

Авария случилась в понедельник, 20 сентября, в 14.15 у дома № 24 на улице Николодворянской. 35-летний рязанец на автомобиле ВАЗ выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с «Маздой» под управлением 24-летней рязанки.

В ДТП получили травмы водитель иномарки и её 69-летняя пассажирка. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства происшествия уточняются.