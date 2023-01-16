Водитель легковушки, протаранившей павильон в Рязани, регулярно получал штрафы за превышение скорости

На машину, въехавшую в торговый павильон в Недостоево, с сентября 2020 года выписали 15 штрафов. Водитель Chevrolet Lacetti регулярно нарушал скоростной режим. Об этом пишет Лента.ру.
ДТП произошло вечером 15 января. Машина на скорости врезалась в торговый павильон, снеся прилавок. В момент происшествия в павильоне находились два человека. Травмы получил 27-летний мужчина.
В Госавтоинспекции сообщили, что освидетельствование водителя выявило 0,998 мг/л, что более чем в 6 раз превышает допустимый уровень.
Chevrolet Lacetti 2008 года выпуска сменила трёх владельцев. После регистрации ТС на последнего владельца на машину регулярно регистрировались штрафы за превышение максимально допустимой скорости.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram