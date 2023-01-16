Понедельник, 16 января, 2023
Татьяна Проводина

Водитель легковушки, протаранившей павильон в Рязани, регулярно получал штрафы за превышение скорости

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Скриншот из видео в группе Народная Рязань ВКонтакте

На машину, въехавшую в торговый павильон в Недостоево, с сентября 2020 года выписали 15 штрафов. Водитель Chevrolet Lacetti регулярно нарушал скоростной режим. Об этом пишет Лента.ру.

ДТП произошло вечером 15 января. Машина на скорости врезалась в торговый павильон, снеся прилавок. В момент происшествия в павильоне находились два человека. Травмы получил 27-летний мужчина.

В Госавтоинспекции сообщили, что освидетельствование водителя выявило 0,998 мг/л, что более чем в 6 раз превышает допустимый уровень.

Chevrolet Lacetti 2008 года выпуска сменила трёх владельцев. После регистрации ТС на последнего владельца на машину регулярно регистрировались штрафы за превышение максимально допустимой скорости.

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