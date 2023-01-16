Понедельник, 16 января, 2023
Татьяна Проводина

В ГИБДД уточнили информацию по ДТП в Недостоево в Рязани

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Скриншот из видео в группе Народная Рязань ВКонтакте

В ДТП с въездом Chevrolet в торговый павильон в Недостоево пострадал 27-летний мужчина. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции по Рязанской области.

Всё случилось около 17:24 в воскресенье, 15 января, возле дома 3 по улице Сельских Строителей. За рулём Chevrolet Lacetti находился 36-летний рязанец. Освидетельствование водителя выявило 0,998 мг/л, что более чем в 6 раз превышает допустимый уровень.

Автомобиль въехал в торговый павильон.

Телесные повреждения получил 27-летний мужчина, который в момент происшествия находился внутри павильона. Он обратился к врачам за медицинской помощью.

По факту инцидента ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.

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