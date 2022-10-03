Во время ссоры двух мужчин на повче ревности один из них выкинул оппонента в окно

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в одной из квартир г. Холмска по почве ревности между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес множественный удары потерпевшему, в результате чего последний потерял сознание. Далее, подозреваемый с целью причинения смерти сбросил потерпевшего со второго этажа многоквартирного дома.

С полученными телесными повреждениями мужчину доставили в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.