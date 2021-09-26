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Воскресенье, 26 сентября, 2021
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Во Владимирской области власти хотели построить кладбище под окнами жилых домов

Александр Ильин
Во Владимирской области власти хотели построить кладбище под окнами жилых домов

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В деревни Березницы, Суздальского района, Владимирской области муниципальные власти планировали построить кладбище площадью 20 га в непосредственной близости от населённого пункта. Местные жители выступили против, сообщает портал «Зебра ТВ».

Жители села подали коллективный иск против строительства под их окнами «некрополя». В областном суде прокуратура поддержала заявление граждан. 

В генеральном плане нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В частности, расстояние от кладбища от границы села составляло менее 400 метров. 

Решением областного суда исковые требования жителей деревни были удовлетворены.

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