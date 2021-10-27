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Среда, 27 октября, 2021
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Во Владимирской области подростки угнали автомобиль скорой помощи

Александр Ильин
вакцинация

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В городе Меленки Владимирской области подростки 14 и 16 лет подозреваются в угоне машины скорой помощи. Об этом сообщает региональный СК.

Как выяснили следователи, 10 октября молодые люди, решив повеселиться, угнали припаркованный автомобиль скорой помощи марки «УАЗ». Однако вскоре они врезались в металлическое ограждение и не смогли продолжить путь. 

В ходе ДТП подростки не пострадали, машина получила повреждения. 

В полиции в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору). Школьники свою вину признают. 

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