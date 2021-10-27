Во Владимирской области подростки угнали автомобиль скорой помощи

В городе Меленки Владимирской области подростки 14 и 16 лет подозреваются в угоне машины скорой помощи. Об этом сообщает региональный СК.

Как выяснили следователи, 10 октября молодые люди, решив повеселиться, угнали припаркованный автомобиль скорой помощи марки «УАЗ». Однако вскоре они врезались в металлическое ограждение и не смогли продолжить путь.

В ходе ДТП подростки не пострадали, машина получила повреждения.

В полиции в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору). Школьники свою вину признают.