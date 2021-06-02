Во дворе ЖК «Гранд Комфорт» прошел праздник «Детская безопасность на дорогах»

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Управляющая компания «Зелёный сад — Мой дом» организовала мастер-класс совместно с Госавтоинспекцией. Мероприятие было приурочено ко дню защиты детей.

Получился настоящий квест с викториной, подвижными и весёлыми играми, подарками. В игровой форме дети знакомились с правилами поведения на дорогах и изучали ПДД.

Завершился праздник яркой фотосессией со всеми узнаваемыми атрибутами инспектора ГИБДД — жилетом, фуражкой и жезлом. Такое мероприятие помогло обратить внимание взрослых и детей на проблему безопасности на дорогах, закрепить правила поведения, запомнить дорожные знаки — ведь быть внимательным и осторожным нужно быть даже во дворе своего дома и по пути в школу.