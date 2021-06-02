19.4 C
Рязань
Среда, 2 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Во дворе ЖК «Гранд Комфорт» прошел праздник «Детская безопасность на дорогах»

7info7
- Advertisement -

Управляющая компания «Зелёный сад — Мой дом» организовала мастер-класс совместно с Госавтоинспекцией. Мероприятие было приурочено ко дню защиты детей.

Получился настоящий квест с викториной, подвижными и весёлыми играми, подарками. В игровой форме дети знакомились с правилами поведения на дорогах и изучали ПДД.

Завершился праздник яркой фотосессией со всеми узнаваемыми атрибутами инспектора ГИБДД — жилетом, фуражкой и жезлом. Такое мероприятие помогло обратить внимание взрослых и детей на проблему безопасности на дорогах, закрепить правила поведения, запомнить дорожные знаки — ведь быть внимательным и осторожным нужно быть даже во дворе своего дома и по пути в школу.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]