Четверг, 15 июня, 2023
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Влияние алкоголя на сердце

Татьяна Проводина
Изображение от jcomp на Freepik

Алкоголь, как психотропное и токсическое вещество, занимает одно из лидирующих позиций по уровню потребления в мире. Регулярное злоупотребление алкоголем приводит к развитию алкогольной кардиомиопатии, представляющее собой расширение полости и снижение сократительной функции левого желудочка. Данная патология является причиной развития 1/5 всех случаев внезапной сердечной смерти и, как правило, чаще встречается у мужчин среднего возраста.

Этанол, а также его метаболиты — ацетальдегид и ацетат – обладают прямым токсическим действием на миокард, зависящим от дозы и продолжительности его потребления: происходит ультраструктурное повреждение миокарда, снижение сократимости, фиброз и воспалительные инфильтраты в миокарде. С действием метаболита ацетальдегида связывают нарушения синтеза сократительных белков, метаболизма липидов и функции митохондрий, транспорта и связывания кальция. У пациентов, длительно потребляющих алкоголь в больших количествах, может развиваться дефицит отдельных витаминов, например В1, и микроэлементов, которые могут дополнительно приводить к поражению сердечной мышцы.

Такие патологические изменения в клетках миокарда, возникающие при злоупотреблении алкоголем, приводят к истончению стенок миокарда, нарушению его сократительной функции, снижению сердечного выброса и увеличению полости левого желудочка сердца. Более продолжительная алкоголизация приводит к прогрессированию расширения левого желудочка и развитию сердечной недостаточности. Также у лиц, злоупотребляющих алкоголем, часто встречаются нарушение липидного обмена, в особенности гипертриглицеридемия — липидные отложения в кардиомиоцитах.

Выделяют несколько стадий алкогольной кардиомиопатии: доклиническая (бессимптомная) стадия, затем процесс прогрессирует и возникает стадия клинических проявлений, и, в конечном итоге, развивается хроническая сердечная недостаточность. У женщин бессимптомная стадия заболевания развивается быстрее. Женский пол является фактором риска развития алкогольной кардиомиопатии, т.к. у них отмечается более быстрые темпы развития заболевания при употреблении меньших доз алкоголя. В последующем начинают прогрессировать следующие симптомы и признаки сердечной недостаточности – одышка, ортопноэ (одышка, возникающая в положении лежа), периферические отеки, чувство сердцебиения, учащенное ночное мочеиспускание.

Специфические лекарственные препараты для лечения алкогольной кардиомиопатии не разработаны. Снижение количества потребляемых спиртных напитков и полное воздержание от употребления алкоголя является лучшим способом профилактики данного заболевания.

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики информационных технологий» Зайцева Ольга Александровна

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