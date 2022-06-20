Минстрой разработал законопроект, регулирующий функционирование, управление и содержание малоэтажных жилых комплексов. С текстом документа ознакомились «Известия». Из него следует, что правительство будет устанавливать перечень расходов на жилищно-коммунальные услуги в поселках для определения размера платы для жителей — то есть, за содержание общего имущества.

К такому имуществу относятся: инженерно-техническая и транспортная инфраструктура, котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковки, и так далее, сказано проекте.

Сегодня в законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие вопросы содержания и управления общим имуществом в жилых комплексах, объяснила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. То есть сейчас формирование тарифов ЖКУ, по сути, никак не регулируется. Как писали «Известия», в итоге жители регулярно предъявляют иски к УК, в которых жалуются на завышение тарифов от 30% до 100%.

— Законопроект нужный, хотя к нему есть ряд замечаний, но в целом он отвечает на многие острые вопросы, — сказала председатель экспертного совета по ЖКХ при комитете ГД по строительству и ЖКХ, член Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

По ее словам, проект вводит методику расчета тарифов в жилых малоэтажных комплексах. Кроме того, важно, что он конкретизирует понятия общей собственности. Например, сейчас дорога на территории комплекса может таковой не считаться, и частный владелец запрещает по ней ездить. В документе же прописано, что подобные случаи будут невозможны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Права у дома: власти возьмут под контроль тарифы ЖКУ в малоэтажных поселках»