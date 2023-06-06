Власти пытаются ускорить строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне

Власти Рязанской области работают, чтобы ускорить строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне и начать его уже в 2023 году. Об этом по итогам посещения микрорайона вместе с и. о. главы администрации Рязани Виталием Артёмовым сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Чиновники осмотрели место для строительства филиала поликлиники № 11 на пересечении улицы Серёжина гора и Васильевского переулка. Новая поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену. Начать строительство по планам собираются в 2024 году.