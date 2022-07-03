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Воскресенье, 3 июля, 2022

Власти: при ночном обстреле Белгорода погибли четверо, разрушены 72 дома

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Татьяна Проводина

Власти: при ночном обстреле Белгорода погибли четверо, разрушены 72 дома

Власти: при ночном обстреле Белгорода погибли четверо, разрушены 72 дома.

Губернатор Белгородской области сообщил о четырёх погибших при ночном обстреле города со стороны ВСУ.

Как рассказал губернатор в Telegram канале, один из погибших — россиянин, трое — граждане Украины. Пострадали четверо, один из них — ребёнок.

Мэр города Антон Иванов сообщил в Telegram, что в Белгороде при обстреле пострадали 72 дома.

В Министерстве обороны заявили, что удар по Белгороду был нанесён ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами.

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