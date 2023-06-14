Владимир Путин поручил создать в Рязанской области центр по производству беспилотных систем

Президент России Владимир Путин поручил создать в нескольких регионах, включая Рязанскую область, сети центров проектирования, производства, испытаний и подготовки к сертификации беспилотных авиасистем. Они должны работать по принципу «одного окна». Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.
Перспективы использования БПЛА в числе других вопросов рассматривались сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. На форуме подпишут соглашение между АКИД и филиалом ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.
Сотрудничество планируется в развитии инфраструктуры инновационных научно-технологических центров, привлечении инвесторов и обмене информацией по инновационным проектам.