Владелец объекта культурного наследия «Дом Серовых» не проводит работы по сохранению здания

Состояние «Дома Серовых (деревянный) 1805 года», расположенного на улице Свободы, 7, признанного объектом культурного наследия Рязани, ухудшается с каждым днем. Владелец не проводит работы по сохранению здания. Вследствие чего дом могут изъять из собственности гражданина.

Вступило в силу решение Советского районного суда по иску Госинспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области к собственнику объекта культурного наследия «Дом Серовых (деревянный), 1805 г.».

6 марта 2023 года суд вынес заочное решение возложить на собственника «Дома Серовых (деревянный), 1805 г.» провести работы по сохранению объекта культурного наследия, так как состояние здания ухудшается. Однако проектная документация не была разработана владельцем и работы не произведены.

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Состояние «Дома Серовых (деревянный) 1805 года», расположенного на улице Свободы, 7, признанного объектом культурного наследия Рязани, ухудшается с каждым днем. Владелец не проводит работы по сохранению здания. Вследствие чего дом могут изъять из собственности гражданина.

С 2010 года собственником дома является Кузьминов О.У. Госинспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области не раз обращалась к нему. Планируется «работа по понуждению к изъятию из собственности указанного» объекта.