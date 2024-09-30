Виталий Артёмов провёл заседание антинаркотической комиссии

30 сентября в администрации Рязани прошло заседание антинаркотической комиссии под председательством главы администрации города Виталия Артёмова. В совещании приняли участие представители учреждений здравоохранения, социальных служб, руководители структурных подразделений администрации, в чью компетенцию входит реализация профилактических мероприятий.

Собравшиеся обсудили вопросы совершенствования системы реабилитации наркозависимых. Также заслушали информацию по реализации антинаркотических волонтерских проектов среди обучающихся в образовательных организациях Рязани.

Основная задача наркологической службы – сокращение числа лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, сокращение уровня смертности и формирование у населения негативного отношения к употреблению наркотиков.

Оказание лечебно-реабилитационной помощи населению проводится в амбулаторных условиях на базе областного наркологического диспансера и в стационарах. После прохождения медицинской реабилитации наркопотребители имеют возможность пройти социальную реабилитацию в специализированных организациях. В частности, этим занимаются как ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань», так и частные организации. Членов комиссии подробно ознакомили с мероприятиями, которые проводятся для социализации граждан, прошедших комплексную реабилитацию.

В числе важнейших задач на встрече обозначили усиление профилактической работы с молодежью в школах, ссузах, вузах и учреждениях дополнительного образования. Специалисты наркологической службы организуют информационно-пропагандистские и профилактические антинаркотические мероприятия. Для учащихся и их родителей проводятся лекции, тренинги, кинопросмотры, игровые занятия, викторины, родительские собрания, педагогические советы соответствующей направленности.

Еще одно важное направление работы – профилактические медицинские осмотры обучающихся образовательных организаций, в целях раннего выявления лиц, совершающих незаконное употребление наркотических средств, и своевременного оказания им адресной помощи.

Руководитель Центра профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» подробно доложила о работе учреждения. На сегодняшний день в Центре зарегистрировано 150 волонтеров, что в два раза больше по сравнению с 2023 годом. В этом году к работе Центра присоединились 100 волонтеров из других муниципальных образований региона.

С целью приобщения активистов общеобразовательных учреждений к работе со сверстниками по пропаганде здорового образа жизни и профилактике формирования вредных привычек Центром реализуются проекты «Школа профилактического волонтера «Имею право знать» и «Летний интенсив «Наш выбор — Безопасность».

Традиционным стало проведение акции «Чистые стены», в рамках которой волонтеры Центра с участием сотрудников УМВД и управления образования и молодежной политики закрашивают незаконную рекламу наркотических средств и психотропных веществ, размещенную на стенах зданий и строений, тем самым формируя активное неприятие наркопотребления и явлений, связанных с ним, среди жителей города.

Также Центром были разработаны новые информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике асоциальных явлений среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни и формированию негативного отношения к потреблению наркотических средств.

По результатам работы комиссии принято решение принять дополнительные меры по пресечению незаконного оборота наркотических средств, усилить работу по раннему выявлению фактов немедицинского потребления наркотиков, в том числе несовершеннолетними, и последующему оказанию наркологической помощи и социальных услуг. Также в рамках заседания поручено усовершенствовать методику тестирования обучающихся в ВУЗах и ССУЗах на предмет употребления наркотиков.