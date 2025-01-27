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Погода

Вильфанд заявил, что последние дни января побьют столетние температурные рекорды

Валерия Мединская

В понедельник и вторник, возможно, будут установлено новые температурные рекорды, превосходящие столетние значения. В частности, рекорды, скорее всего, будут побиты в Москве, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик обращает внимание: в понедельник днём столбики термометров могут подняться от +4 до +6 градусов. Ранее температурный рекорд был поставлен 27 января в 1914 году, тогда было зафиксировано +3 градуса. На этот раз есть все шансы его побить.

Максимальная ночная температура прогнозируется до плюс 3 градусов. 28 января рекордное значение было зафиксировано в 1923 году, температура была в пределах 3,1 градуса тепла.

— Прогнозируем, что во вторник температура будет от +3 до +5 градусов, то есть в понедельник и вторник рекорд, очевидно, будет преодолен. Не исключено, что и 29 января будет аналогичная ситуация, он [рекорд] был отмечен в 2001 году и составлял +2,9 градуса. Прогнозируется, что будет выше температура, до +6 градусов, — рассказал Вильфанд.

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По его словам, в последнюю пятидневку января 2025 года температурные рекорды будут щёлкаться, «как орешки».

Из-за аномально тёплого января люди замечают нетипичные для зимы явления. Так, в Рязанской области заметили распускающуюся вербу. Примечательно то, что мохнатые почки на растении появляются в начале апреля, в преддверии Пасхи. На этот раз верба зацвела за два месяца до праздника.

Вильфанд заявил, что последние дни января побьют столетние температурные рекорды Ожидается, что будут побиты сразу несколько рекордных значений по теплу.
Фото ИД «Пресса»

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