Вильфанд заявил, что последние дни января побьют столетние температурные рекорды

В понедельник и вторник, возможно, будут установлено новые температурные рекорды, превосходящие столетние значения. В частности, рекорды, скорее всего, будут побиты в Москве, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик обращает внимание: в понедельник днём столбики термометров могут подняться от +4 до +6 градусов. Ранее температурный рекорд был поставлен 27 января в 1914 году, тогда было зафиксировано +3 градуса. На этот раз есть все шансы его побить.

Максимальная ночная температура прогнозируется до плюс 3 градусов. 28 января рекордное значение было зафиксировано в 1923 году, температура была в пределах 3,1 градуса тепла.

— Прогнозируем, что во вторник температура будет от +3 до +5 градусов, то есть в понедельник и вторник рекорд, очевидно, будет преодолен. Не исключено, что и 29 января будет аналогичная ситуация, он [рекорд] был отмечен в 2001 году и составлял +2,9 градуса. Прогнозируется, что будет выше температура, до +6 градусов, — рассказал Вильфанд. Реклама

По его словам, в последнюю пятидневку января 2025 года температурные рекорды будут щёлкаться, «как орешки».

Из-за аномально тёплого января люди замечают нетипичные для зимы явления. Так, в Рязанской области заметили распускающуюся вербу. Примечательно то, что мохнатые почки на растении появляются в начале апреля, в преддверии Пасхи. На этот раз верба зацвела за два месяца до праздника.