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Вторник, 8 июня, 2021
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Вильфанд предупредил россиян о заморозках и аномальной жаре

Елена Лобанова
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Научный руководитель  Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов России ожидаются заморозки. На значительной части территории страны будет аномальная жара. Об этом сообщает РИА «Новости»

Синоптики пообещали до -3 градусов северо-востоку Европейской России. Заморозки будут на севере Архангельской области, в Хакасии, Иркутской области и Туве. 

При этом в центре Европейской России установится дождливая, но теплая погода. Днем будет до +25 градусов. Теплыми будут и ночи.  

— Не исключены и сильные осадки, но пока они не прогнозируются.  При такой обстановке существует вероятность быстрого перемещения воздуха по вертикали. Эта ситуация прогнозируется синоптиками, и если она возникнет, то будем предупреждать о сильных и очень сильных осадках. Пока прогноз такой — переменная облачность, кратковременные дожди средней интенсивности, летнего типа, — добавил Вильфанд.

На Северо-западе будет до +27 градусов без осадков. На востоке Архангельской области, на востоке Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Салехарде температура будет на восемь-десять градусов выше нормы.

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