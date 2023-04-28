Виктория Райдос: «Я не занижаю оценки на основании симпатии или ее отсутствия»

Виктория Райдос – одна из самых сильных и участниц проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В числе других девяти лучших экстрасенсов она борется за победу. Проект не обходится без бурных обсуждений и конфликтов. Об участии в проекте, своей работе и семье Виктория рассказала в интервью.

Нельзя не заметить, что в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вы выглядите прекрасно. Это магия или ежедневная работа по уходу за собой? Расскажите, какими женскими хитростями пользуетесь, чтобы выглядеть хорошо?

У меня очень плотный график. Моя семья, мои собственные практики, моя работа с людьми, которые нуждаются в помощи – все это требует времени и энергии. А теперь еще и участие в проекте «Экстрасенсы. Битве сильнейших», что тоже забирает ресурс. Поэтому на какой-то особый уход его просто не остается. То, что отмечают зрители, все же идет изнутри. Мне, безусловно, приятно, что моя наполненность ими замечена и отмечена. С рождением детей поменялся мой внутренний мир, теперь я точно знаю, что красота идет из души, а внешность – это скорее проявление того, чем я живу.

Вы неоднократно говорили, что оставляете магию за порогом дома, а дома вы – мать и жена. Какая вы мать? И какая жена? Кто в вашей семье главный, как совмещаете материнство и работу?

Мой муж дома хочет видеть меня женой и матерью. Это мне было сказано достаточно давно, я приняла его позицию и действительно разделяю, где есть место магии, а куда я ее не приношу с собой. А дома я любящая и заботливая. Бываю строга к детям, но в меру. Все без давления и желания сделать своих маленьких клонов или воспитать удобных мне детей. Они – личности, они разные, у каждого свой характер, и нам с мужем повезло, что мы их родители и совпадаем в вопросах воспитания. Мы очень любим быть все вместе: путешествовать, ездить в какие-то интересные места, быть просто дома, готовить, смотреть фильмы, играть с детьми. Такое очень понятное семейное счастье.

По какому принципу воспитываете детей? Какие основы закладываете им с детства?

Как я уже сказала, я вижу в своих детях личности. У каждого может быть свое мнение, которое я не просто выслушаю, но и прислушаюсь. Я не принуждаю их к тому, что идет в разрез с их внутренним укладом и интересами. Я стараюсь выстроить любое наше общение в режиме диалога. Никаких указаний, никаких директив. Мы говорим о чувствах, мне важно, чтобы они понимали свой собственный эмоциональный мир, чтобы умели адекватно выражать свои чувства и учились принимать самостоятельные решения. Конечно, все это согласно их психологическому возрасту. Что хорошо для старшей дочери, пока непонятно и недоступно младшему сыну. Но принципы для всех одни.

Вы говорили, что сразу поняли при знакомстве со своим будущим еще мужем, что именно так сложатся ваши отношения, что именно за этого мужчину вы выйдете замуж. В отношениях вы используете какие-то магические хитрости? В чем залог крепких отношений?

Я не утверждала, что точно знаю, как сложатся наши отношения, и тем более, что они сложатся каким-то определенным образом. Рядом со своим тогда еще будущим мужем я испытала эмоциональную безопасность, что для меня очень важно. Это не ушло никуда за все годы нашего брака, напротив, надежнее и спокойнее, чем с ним, мне не было прежде ни с кем. Единственная моя магическая, если хотите, хитрость, – это честность. Честность с собой, честность с мужем, честность между нами. Она дает то доверие и ясность в наших отношениях, которые необходимы для счастья и крепкой семьи.

Сейчас очень многие увлекаются картам и Таро. Существует множество курсов по работе с ними. Как думаете, обязательно ли обладать какими-то способностями, чтобы работать с Таро? И что должен понимать начинающий таролог?

Многие приходят к Таро из любопытства. Однако если оно привело именно к Таро, то это не просто так. У таких людей, которые посвящают свое время изучению и практикам Таро, часто хорошо развито интуитивное начало, и, скорее всего, что-то передалось по наследству. Бывает и так, что душа первая в роду приходит в магию, и это тоже прекрасно. Такой инструмент, как Таро, является одним из основополагающих в становлении и развитии способностей. Те, кто решил только поиграть с предсказаниями, обычно быстро прекращают это занятие. На моем курсе Таро участники не просто учат трактовки и толкования, но и осознают свои собственные возможности и потенциал магического развития.

Первые выпуски проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» показали, что борьба будет жаркой. Во втором выпуске вы расстроились из-за голосования зрителей. Как думаете, почему они так проголосовали?

Результаты голосования для меня действительно были неожиданными, ведь я знаю, что за мной стоит многомиллионная аудитория. При этом я прекрасно осознаю, кто именно моя аудитория – это люди 30+, они заняты, они не всегда могут позволить себе потратить выходные на просмотр «Битвы», им хочется побыть со своими семьями, отдохнуть от работы. И я им бесконечно признательна за то, что они находят время, чтобы отдать свой голос за меня в этом соревновании. К тому же были технические сложности на сайте для голосования, и многие потом мне лично писали, что их голоса оказались не засчитаны. Кто-то просто не разобрался в самом начале с голосованием, поэтому все получилось так, как получилось. Надеюсь, что теперь мы все стали немного мудрее и в этом.

В этом проекте у каждого есть возможность «потопить» своего соперника, выставив низкие оценки за испытание. Для вас приемлемы такие способы борьбы с конкурентами?

Как вы поняли, честность для меня важна. И я очень надеюсь, что мне лично удастся пройти все испытания, показав свою силу и достоинство. Это относится не только к моей персональной работе с людьми, которые обратились в проект за помощью, но и к испытаниям относительно моих соперников. Я не занижаю оценки на основании симпатии или ее отсутствия, я стараюсь оценить именно силу других экстрасенсов и то, как они ее используют и проявляют. Топить я никого не собираюсь, но отказываться от своего права давать конструктивную обратную связь не намерена.

Как вы относитесь к критике коллег? На проекте практически все критикуют участников, и вы в том числе. Чья критика для вас важна?

А это обратная связь от моих коллег-соперников. Что-то виднее именно со стороны, поэтому я обращаю внимание на сказанное мне, стараясь увидеть именно конструктивную часть. Я человек, я могу не замечать что-то в себе, поэтому я прислушиваюсь к другим людям. Даже сломанные часы дважды в день показывают верное время, поэтому я не отметаю то, что слышу. Конечно, хотелось бы слышать не обвинения, нападки или попытки оскорбить и задеть, а адекватную оценку моей работы. Особенно от тех людей, которые пришли на «Битву сильнейших». На мой взгляд, такое положение обязывает.

Как вы относитесь к поражениям? Насколько неудачи выбивают вас из колеи?

Поражения бывают разные, но в любом случае — это опыт и указание на новые точки для роста. Личного и профессионального. Не могу сказать, что меня что-то выбивает из колеи, я знаю, что иду своим путем и делаю это хорошо. Мне совершенно не хочется с него сходить, даже если случаются неприятности. А ведь они есть в жизни любого человека, я не исключение. Можно и поражение обернуть себе на пользу в конечно счете, а можно и весь эффект от победы спустить в никуда. Такие примеры тоже известны. Но это однозначно не мой случай.

Как думаете, что необходимо вам для победы в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

Верить. В себя, в свои силы, в свои принципы, в свое дело. На моей стороне мой род, он меня и поддерживает, и направляет. Я верю в то, что мой подход и работа с родовой системой близки и женщинами, и мужчинам, которые чтят свои корни, своих предков. Не просто так я старалась возродить интерес ко всему этому, и вижу, что это удалось.

Я помогаю людям и при этом хочу победить. Не скрываю этого, более того, озвучиваю свое намерение. Думаю, что мои зрители меня слышат, понимают и поддерживают такую позицию. Они видят, как я работаю. Многие, кто принимал участие в моих собственных проектах, знают, как я взаимодействую с людьми. Я не прекращала практиковать и принимать людей все эти годы, и не так просто попала в число сильнейших. Осталось победить.

Смотрите проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» по субботам в 19.00 на ТНТ