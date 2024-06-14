Виктория Боня и Саша Стоун разругались в первом выпуске шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

16 июня в 18.30 на ТНТ стартует новый сезон реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+), сообщает пресс-служба телеканала.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева снова будут наблюдать за тем, как 14 участников борются за победу и главный приз 10 миллионов рублей. В первом выпуске звёздная и народная команда познакомятся друг с другом и сразу же начнут игру с конфликтов. И если в народной команде ссору удастся быстро погасить, то звёзды переругаются всерьёз и надолго.

В новом сезоне в проекте примут участие мощные игроки. В звездной команде за победу будут сражаться Виктория Боня, Джиган и Оксана Самойлова, Саша Стоун и Надя Сысоева, Торнике Квитатиани и Вячеслав Чепурченко. При этом впервые в истории проекта среди участников сразу две пары – семейные Джиган и Оксана Самойлова и только что начавшие строить отношения Надя Сысоева и Саша Стоун.

По новым правилам проекта, того, кто отправится в роскошный отель, а кто – в пустыню, определит первое большое испытание. Оно не обойдётся без конфликтов: пока в командах царит непонимание и паника.

В первый же вечер рассорятся и звезды из-за того, кто с кем спит. Среди участников звездной команды две пары и трое «одиночек». Вопрос, какое разделение будет правильным – на пары или на «мальчиков и девочек» – станет поводом для скандала, который коснулся всех, но больше всего Викторию Боню и Сашу Стоуна. Они не смогли скрывать своих эмоций и перешли на личности. Саша Стоун признался, что Боня «его уже раздражает». В свою очередь Виктория тоже высказалась в адрес блогера.

«Я думаю, что Саше «Дом-2» подошёл бы. Он прямо идеальный герой для этого проекта. Я думаю, только бы пойти ночью его не замочить, мачете не взять и горло бы не перерезать ему! Но я сдержалась!», – прокомментировала свои чувства Боня.