Волонтёры-медики РязГМУ рассказали о своей работе

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В пятницу, 8 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов в режиме онлайн пообщался с волонтерами-медиками. 

Напомним, с начала режима самоизоляции в Рязани огромную работу проводят волонтёры РязГМУ. Они проводили поквартирные обходы, доставляют лекарства и продукты тем, кому это необходимо. 

Кроме того, ординаторы медуниверситета работают в больницах. Они помогают врачам, занимаются административной работой.

Сегодня волонтёры рассказали об этом губернатору. 

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