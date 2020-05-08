Волонтёры-медики РязГМУ рассказали о своей работе

В пятницу, 8 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов в режиме онлайн пообщался с волонтерами-медиками.
Напомним, с начала режима самоизоляции в Рязани огромную работу проводят волонтёры РязГМУ. Они проводили поквартирные обходы, доставляют лекарства и продукты тем, кому это необходимо.
Кроме того, ординаторы медуниверситета работают в больницах. Они помогают врачам, занимаются административной работой.
Сегодня волонтёры рассказали об этом губернатору.
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