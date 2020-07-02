В Рязани задержаны подозреваемые в серии краж из дорогих иномарок

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В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении из иномарок представительского класса. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сейчас в работе у следователей следственного подразделения отдела МВД России по Советскому району Рязани три уголовных дела. Первое хищение было совершено в марте 2020 года. Тогда из дорогого автомобиля, припаркованное у удного из торговых центров, украли 1300 долларов США и 35 тысяч рублей.

Похожие преступления были совершены 12 июня. Из одной машины украли 20 тысяч рублей, из другой – золотой перстень. Во втором случае владелец автомобиля даже заметил вора, но поймать его не смог.

При помощи камер видеонаблюдений оперативники установили марку и номер машины, на которой скрылись подозреваемые. В тот же день при силовой поддержке бойцов Росгвардии злоумышленники были задержаны.

Выяснилось, что при совершении краж они использовали сканер автосигнализаций. Уголовные дела были возбуждены по статьями 158 и 161 УК РФ. Сейчас их расследование продолжается.