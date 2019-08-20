В Рязани обокрали Солотчинский монастырь

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из Солотчинского Рождества Богородицы женского монастыря. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



О краже в полицию заявил представитель монастыря. Из храма с иконы были украдены ювелирные украшения – пожертвования верующих. В знак благодарности прихожане вешали на оклад иконы золотые колечки, они-то и пропали среди бела дня.



С помощью записей камер видеонаблюдений было установлено, что кражу совершил 22-летний житель Рязанского района, ранее уже попадавший в поле зрения полиции. В дальнейшем выяснилось, что парень уехал работать в соседнюю область, там его и задержали.



Украденные украшения он продал как лом золота. В отношении злоумышленника завели уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

