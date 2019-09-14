Следственный комитет проведёт проверку после сюжета о сироте из Рязани

Следственный комитет проведёт проверку после выхода на первом канале сюжета о сироте из Рязани. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В пятницу, 13 сентября, в передаче «Человек и закон» на Первом канале рассказали о судьбе Александра Новикова сироты, инвалида детства, живущего в Рязани. Александр учился в коррекционной школе для больных олигофренией, его мать – алкоголичка, отчим – бывший зек, наркоман со стажем. В его квартире родители устроили притон. Через какое-то время родители умерли, а позаботиться о нём попросили своего знакомого. В итоге квартира была продана, а Саша стал бомжем.



К счастью, Александр встретил Галину Веселову, которая поселила его в своей однокомнатной квартире, на балконе. Она всячески помогала парню.



Решение о проведении проверки было принято по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Парня избили после выхода первого сюжета в передаче «Человек и закон», была известна личность нападавшего – это человек, продавший квартиру Саши. Но сотрудники полиции никаких мер не принимали, а затем вышел срок давности.



– Одновременно следственным управлением инициирован вопрос о передаче для дальнейшего расследования уголовного дела из органов полиции по факту мошеннических действий, – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.



Сообщается, что сейчас Александр живёт со своей девушкой в Касимове, дело идёт к свадьбе.

