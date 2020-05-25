Рязанский комик записал пародию на хит «Плачу на техно»

Рязанский комик Артём Филимонов снял пародийное видео на популярную песню «Плачу на техно». В оригинале хит исполняют Cream Soda и «Хлеб».
Филимонов прочитал текст песни как лирическое произведение. Участник «Comedy Баттл» и «Открытого микрофона» на ТНТ стоит в поле в косоворотке, в руках у него одуванчики, а по небу плывут облака.
Видео (18+) в Instagram Филимонова посмотрели уже почти 60 тысяч человек. Ранее он записал похожие пародии на песни «Пчеловод» и «Любимка».
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