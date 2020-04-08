Рязанцы сняли клип на Little Big и отправили его на «Первый канал»

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Рязанцы сняли свой вариант клипа на композицию Uno группы Little Big. Видео размещено в социальной сети ВКонтакте. 

Авторы ролика написали, что отправили его на Первый канал и теперь видео покажут в эфире.

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