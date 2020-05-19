Портал «Жить» снял видеосюжет о рязанской медсестре

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На сайте www.жить.рф вышел пятый выпуск проекта «Дети врачей». Главной героиней сюжета стала медсестра инфекционного отделения ОКБ им. Семашко Наталья Самойлова. Она рассказала съёмочной группе, как тяжело её сыну Артёму даётся расставание с ней в период пандемии. Об этом сообщается на странице больницы в ВК.

Когда Наталья сообщила сыну о своем решении работать в «красной зоне», он сильно расстроился, даже плакал, но всё-таки отпустил е на «передовую». В свои семь лет Артём понимает, что его мама медицинская сестра и она по-другому не может.

Сейчас мальчик живёт с бабушкой, дедушкой и котом Томасом в деревне, а его мама вместе с коллегами борется с эпидемией коронавируса в больнице. В видеосюжете вы можете увидеть, как семья общается на расстоянии и какие трогательные письма Артем пишет своей маме.