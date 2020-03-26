Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

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Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.



Текст обращения:

Уважаемые рязанцы, я призываю вас в эти дни продолжить соблюдать все рекомендации, беречь себя и своих близких. Я предполагаю, что некоторые люди во время объявленных каникул захотят выйти из дома, собраться и отдохнуть в общественных местах. А это как вы понимаете, в сложившихся условиях опасно для здоровья и жизни всех без исключения.



С 28 марта по 5 апреля временно будет приостановлена работа всех объектов торговли, рынков, торгово-развлекательных центров и комплексов. Исключение составят аптеки и магазины, другие объекты, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости. Останутся под запретом ярмарки выходного дня. Теперь в будние дни ярмарочная торговля разрешается только при размещении торговых мест на расстоянии 5 -ти метров друг от друга и обеспечения продавцов защитными масками и перчатками, а также при строгом соблюдении других санитарных норм и правил.



Кроме того, будет запрещена работа ресторанов, кафе, буфетов, баров и других предприятий общественного питания. Возможен режим доставки заказов и работы «на вынос», то есть без посещения заведений людьми. Это сложное решение все-таки пришлось принять, я надеюсь вы все понимаете, что оно продиктовано острой необходимостью остановить распространение коронавируса в нашем регионе.



Запрет также коснется работы парикмахерских, салонов красоты, СПА и массажных салонов, бань, саун. И других объектов, которые оказывают услуги с личным присутствием людей.



До 12 апреля проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, в том числе на уличных площадках также под запретом. Запрещается посещение парков, набережных, скверов, то есть мест, где обычно появляется большое количество людей.



По 14 апреля вводится обязательное соблюдение режима самоизоляции граждан в возрасте старше 60 лет, а также людей с серьезными хроническими заболеваниями.



Организациям, предоставляющим услуги ЖКХ и услуги связи необходимо на этот период исключить мер ответственности за долги по оплате для граждан, которые находятся в самоизоляции. Будет обеспечена возможность дистанционного оформления больничных. Для граждан с симптомами ОРВИ, которые в недавнем времени вернулись из неблагополучных по эпидемической ситуации стран, а также людей в возрасте от 60 лет будет организовано медицинское обслуживание на дому. Для этого мы усилили выездную амбулаторную службу.



Для работы общественного транспорта подготовлен регламент действий в условиях особого режима. Предусмотрено проведение регулярной, обязательной дезинфекции салона.



Гостиницам, хостелам, базам отдыха необходимо соблюдать условия загрузки номерного фонда – не более, чем на 20%.



Я также дал поручение разработать нормативный акт, в соответствии с которым на период с 26 марта по 01 октября 2020 года временно отменяется ежегодная обязанность граждан предоставлять обновленные сведения о своих доходах, для подтверждения прав на ряд мер социальной поддержки. Назначенные выплаты будут продлены автоматически. Это касается: ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, ежемесячного пособия на ребенка. Это относится также к выплатам отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям, в том числе по уходу за ребенком в детском саду, на приобретение школьных принадлежностей, за проездной билет.



Понимая, что данные меры неблагоприятно сказываются на благосостоянии и социальном самочувствии людей, на экономике в целом, правительство России и наше региональное правительство в ближайшее время предложит дополнительные меры поддержки бизнеса. Мы сделаем все возможное для смягчения неблагоприятных последствий, задействуем максимальное количество инструментов.



Все озвученные мной ограничения – это очень нелегкие и ответственные решения, но они нам крайне необходимы. Потому что главный приоритет для нас — жизнь и здоровье наших граждан!



Дорогие рязанцы, сегодня в сложившейся ситуации, как никогда важно участие каждого из вас. Сейчас мы должны действовать вместе. Именно в солидарности заключается наша сила. Благодарю Вас за внимание! Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

