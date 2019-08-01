Дни джаза в Рязани продолжились песнями Меладзе и Варум

В Рязани продолжается международный фестиваль «Летние дни джаза». Каждый день с 29 июля на разных площадках города проходят бесплатные джазовые концерты.

В четверг, 1 августа, фестиваль продолжился в ресторане гипермаркета «Глобус». Здесь выступала одна из самых ярких и экстравагантных групп Рязани CHUDA. В своей неподражаемой манере Катя Герда исполнила известные песни 80-х и 90-х.

Чудесным образом, не иначе, как по волшебству, CHUDA превратила в джаз песни «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачёва, «Самба белого мотылька» Валерия Меладзе, «Зимняя вишня» Анжелики Варум, «Почему» и «Ромашки» Земфиры, и «Лирику «Сектора Газа» и многие другие хиты. В этот вечер все посетители «Глобуса» смогли убедиться в том, насколько многогранен джаз. ОН вмещает в себя и свинг, и боссу, и сальсу, и блюз, и поп, и рок.

А в пятницу, 2 августа, джазовый фестиваль продолжится сразу на двух площадках. С 16.00 в горпарке за филармонией состоится концерт «Джаз в городском парке», а в 19.00 в ТЦ «Малина» свой экспериментальный проект на стыке музыкальных форм «Groove & Jazz» представят Dj Yura African, пианист Геннадий Филин и перкуссионист Вячеслав Сергеев.