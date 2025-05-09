Вице-президент США Вэнс недвусмысленно высказался о территориях Украины

США считают, что Россия должна отказаться от претензий на территории Украины, находящиеся под контролем Киева. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала. А ведь именно это изначально предполагалось в их плане мира», — подчеркнул американский политик.

По словам Вэнса, позиция Белого дома связана с желанием не допустить полного краха Украины. США стремятся сохранить её государственность и суверенитет.

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При этом вице-президент отметил, что в российско-украинском конфликте наблюдается прогресс. Он назвал большим достижением сам факт начала диалога между сторонами, пишет «Московский комсомолец».