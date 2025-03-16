Ветерану ВОВ Анне Голиковой вручили медаль «80 лет Победы»

В Чучковском районе вручили юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны и труда Анне Голиковой. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Анна Голикова родилась 19 сентября 1931 года в селе Пертово. У нее было 13 братьев и сестер, семеро из них умерли еще в младенчестве от болезней. Старший брат погиб на фронте в Великую Отечественную в 1943 году, а младшие трудились в колхозе на полях, помогая убирать хлеб. Анна ребенком работала в колхозе.

Отец Анны Голиковой на войне потерял руку, на второй руке были перебиты пальцы. Домой он вернулся с пулевым ранением в локоть, контуженный. Все заботы о большой семье легли на плечи матери Афимьи Козиной и младших детей. В 1946 году Анна начала работать на Пертовском спиртовом заводе.

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Со своим будущим мужем Анна встретилась в родном селе. Вместе с Валентином они прожили в браке 29 лет. Воспитали двоих детей. Сейчас у Анны Голиковой 3 внука, 3 правнука и 1 праправнук.

За долголетний и добросовестный труд указом Президиума Верховного Совета СССР Анна Голикова награждена медалью «Ветеран труда». Также ей вручили памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».