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Ветеран Великой Отечественной войны и Московской железной дороги Александра Тимошина отметила 101-летие

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19 августа ветерану исполнился 101 год.

Александра Михайловна родилась 19 августа 1922 года в селе Шереметьево Ряжского района Рязанской области. В годы Великой Отечественной войны служила в 5-й парковой роте 78-го инженерно-аэродромного батальона. В задачу личного состава входило строительство, восстановление, а также маскировка аэродромов.

Сначала рота дислоцировалась в рязанском селе Просандеевка, позже перебазировалась в Подмосковье. Войсковая часть была засекречена, военнослужащие жили в лесу в землянках, которые сами же копали и обустраивали. В целях маскировки все передвижения возможны были только в вечернее и ночное время.

Ложные аэродромы служили для отвлечения внимания противника. Вражеские самолёты-разведчики получали ложную информацию о расположении наших частей. Нас учили маскировке, обращению с оружием, велась физическая и политическая подготовки,

– рассказывает Александра Михайловна.

Личный состав части занимался также строительством социально-бытовых помещений рядом с полевыми аэродромами, вокруг которых вырастали новые гарнизоны и поселки.

Демобилизовалась Александра Михайловна накануне своего 23-летия, в августе 1945-го. Некоторое время работала на ткацкой фабрике в Иваново, а потом переехала в деревню Богданово Рязанского района. В 1963 году пришла на железную дорогу. Сначала устроилась на станцию Листвянка стрелочником. С появлением автоматики перевелась дежурным стрелочного поста на станцию Лесок, где и проработала до пенсии. Вырастила трёх дочерей.

В день рождения в гости к Александре Михайловне в деревню Богданово Рязанского района приехал заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Сергей Дмитров. От коллектива Московско-Рязанского региона МЖД и руководства рязанского РОП Дорпрофжел он поздравил ее с личным праздником и пожелал крепкого здоровья.

Вы – образец жизненной стойкости и крепости духа. Благодарим Вас за вклад в Великую Победу и за труд на благо людей,

— сказал Сергей Дмитров. 

В свою очередь Александра Михайловна пожелала всем долгих лет жизни и всего наилучшего.   

В день рождения Александру Михайловну поздравляли дети, пять внуков и двое правнуков. Они – главное жизненное богатство именинницы. 

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