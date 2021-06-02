Весной 2021-го произошел всплеск фишинговых сайтов для туристов

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С марта по май 2021 года было зафиксировано более 150 фишинговых сайтов, связанных с путешествиями, бронированием билетов и гостиниц, подсчитали для «Известий» в Infosecurity a Softlne Company. Ранее поддельных порталов, ориентированных на туристов, практически не было — ни в пандемийном 2020 году, в разгар карантина, ни в 2019 году, отметил заместитель гендиректора компании Игорь Сергиенко.

Весной 2021-го россияне проявили особый интерес к поездкам по мере снятия коронавирусных ограничений. Дополнительно тенденцию поддержали длинные майские праздники. Мошенники воспользовались этим трендом и стали активно создавать фейковые сайты по бронированию гостиниц, отелей, туров. При этом в начале весны особой популярностью пользовались ресурсы-подделки агрегаторов дешевых билетов, — отметил он.

По словам Игоря Сергиенко, в предыдущие годы для выманивания платежных данных злоумышленники чаще использовали агрегаторы частных предложений, такие как «Авито». Однако в последнее время подобные схемы обмана изживают себя за счет повышения защищенности самого ресурса, а также роста цифровой грамотности россиян.

Согласно отчёту ЦБ об основных типах атак в кредитно-финансовой сфере, с которым ознакомились «Известия», в течение 2020 года регулятор инициировал блокировку 7,7 тыс. мошенических сайтов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Номерной фрод: весной появилось 150 фишинговых сайтов для туристов