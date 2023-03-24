Вернувшийся с СВО рязанец впервые увидел новорождённых сыновей

В Рязань вернулся сводный отряд Управления Росгвардии, который находился в зоне СВО. Супруга одного из офицеров Александра Р. , пока тот выполнял боевые задачи, стала мамой. Она родила мальчиков-двойняшек.
Во время выполнения Александром задач в зоне проведения специальной военной операции командир ОМОН и сотрудники отряда с цветами и подарками встретили жену сослуживца в роддоме, поздравили её с рождением двойни и доставили домой.
После заслуженного отпуска в кругу семьи офицер рязанского ОМОН продолжит выполнение своих служебных обязанностей.
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