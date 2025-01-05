Верховный шаман оставил неожиданное предсказание для России на 2025 год

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, глава религиозной организации шаманов «Дух медведя», предсказал для России хороший урожай и отсутствие природных катаклизмов в 2025 году. Слова шамана передаёт агентство ТАСС.

Он признаёт: 2024 год был сложным, отмеченным авариями, природными бедствиями. В отличие от него, 2025 год, год Змеи, будет спокойным, без серьёзных происшествий и катаклизмов. Всё дело в том, что Змея возьмёт Землю под свою защиту.

Шаман также отметил, что зимние морозы в январе и феврале будут умеренными, а урожай не подвергнется угрозам. Это позволит собрать большое количество зерна.