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Понедельник, 21 июня, 2021
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Великий путешественник из Петербурга дошел пешком до Вологды

Никита Брыкин
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Путешественник Александр Пластков из Санкт-Петербурга дошел пешком до Вологды, пишет портал «Вологда-поиск».

За пару лет 29-летний мужчина обошел 100 городов и 300 населенных пунктов России. Во втором путешествии Пластков решил покорить отметку в 1147 городов.

Примечательно, что Александр путешествует без денег. Единственный источник дохода – это блог в соцсетях.

Свой маршрут он старается не планировать. После второго захода по России он планирует отправиться в Китай. Александр также рассказал, что хочет большую семью.

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