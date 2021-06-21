Великий путешественник из Петербурга дошел пешком до Вологды

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Путешественник Александр Пластков из Санкт-Петербурга дошел пешком до Вологды, пишет портал «Вологда-поиск».

За пару лет 29-летний мужчина обошел 100 городов и 300 населенных пунктов России. Во втором путешествии Пластков решил покорить отметку в 1147 городов.

Примечательно, что Александр путешествует без денег. Единственный источник дохода – это блог в соцсетях.

Свой маршрут он старается не планировать. После второго захода по России он планирует отправиться в Китай. Александр также рассказал, что хочет большую семью.