20.7 C
Рязань
Вторник, 8 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Ведущий «Пусть говорят» госпитализирован

7info7
- Advertisement -

Дмитрий Борисов госпитализирован.  По сообщению  Ленты.Ру ему поставлен диагноз коронавирус.

Дмитрий Борисов ведёт рейтинговое шоу «Пусть говорят», которое выходит в прайм-тайм на 1 канале.

Врачи приняли решение о госпитализации ведущего из-за хронических заболеваний в его анамнезе.

На 1 канале уже перенесли коронавирус ведущие « Модного приговора» Александр Васильев и Надежда Бабкина, а также  фронтмэн канала Иван Ургант, ведущий одноимённого шоу.

Однако Иван, в свойственной ему манере, продолжал вести шоу, правда, из домашнего кабинета.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]