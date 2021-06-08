Ведущий «Пусть говорят» госпитализирован

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Дмитрий Борисов госпитализирован. По сообщению Ленты.Ру ему поставлен диагноз коронавирус.

Дмитрий Борисов ведёт рейтинговое шоу «Пусть говорят», которое выходит в прайм-тайм на 1 канале.

Врачи приняли решение о госпитализации ведущего из-за хронических заболеваний в его анамнезе.

На 1 канале уже перенесли коронавирус ведущие « Модного приговора» Александр Васильев и Надежда Бабкина, а также фронтмэн канала Иван Ургант, ведущий одноимённого шоу.

Однако Иван, в свойственной ему манере, продолжал вести шоу, правда, из домашнего кабинета.