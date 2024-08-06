Вечером 6 августа состоится открытие спортивной части фестиваля «Небо России»

— Ожидается замечательная погода и мы приглашаем вас провести красивый вечер с аэростатами! Пилоты будут наполняться в районе фестивальной площадки «Неба России». Ориентировочное время начала: 18:00–19:00. Вы сможете увидеть аэростаты очень близко, сделать великолепные кадры и зарядиться позитивом вместе с нами! — говорится в сообщении.