Вторник, 6 августа, 2024

Вечером 6 августа состоится открытие спортивной части фестиваля «Небо России»

Автор: 7info

Опубликовано

Вечером во вторник, 6 августа, состоится открытие спортивной части фестиваля воздухоплавания «Небо России». Об этом сообщает официальная страница мероприятия ВКонтакте.

— Ожидается замечательная погода и мы приглашаем вас провести красивый вечер с аэростатами! Пилоты будут наполняться в районе фестивальной площадки «Неба России». Ориентировочное время начала: 18:00–19:00. Вы сможете увидеть аэростаты очень близко, сделать великолепные кадры и зарядиться позитивом вместе с нами! — говорится в сообщении.

Координаты площадки: 54.402255, 40.339199.

Организаторы рекомендуют ехать из Рязани через Окский мост по Спасской трассе.

Самыми насыщенными днями фестиваля станут 9, 10 и 11 августа. В эти дни будет работать фестивальная площадка в 3 км. от г. Спасск-Рязанский. Гостей ждет концертная программа, фуд-корты, мастер-классы, крафт-маркет.

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