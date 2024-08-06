Вечером 6 августа состоится открытие спортивной части фестиваля «Небо России»

Вечером во вторник, 6 августа, состоится открытие спортивной части фестиваля воздухоплавания «Небо России». Об этом сообщает официальная страница мероприятия ВКонтакте.
Координаты площадки: 54.402255, 40.339199.
Организаторы рекомендуют ехать из Рязани через Окский мост по Спасской трассе.
Самыми насыщенными днями фестиваля станут 9, 10 и 11 августа. В эти дни будет работать фестивальная площадка в 3 км. от г. Спасск-Рязанский. Гостей ждет концертная программа, фуд-корты, мастер-классы, крафт-маркет.