Понедельник, 20 февраля, 2023
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В зону СВО по поручению рязанского губернатора направят автомобили высокой проходимости

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Скриншот из видео в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова, в зону СВО в ближайшее время регион направит несколько автомобилей высокой проходимости. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Технику передадут в воинские соединения, где приходят службу рязанцы. Также стало известно, что в зону спецоперации был направлен гуманитарный груз весом 20 тонн. Он включает в себя строительные материалы, продукты питания, тёплую одежду, товары первой необходимости, а также именные посылки, письма от родственников и друзей.

Отправку гуманитарного груза приурочили к празднованию Дня защитника отечества. Сбор помощи проходил в отделениях МФЦ, в библиотеке имени Горького, городском волонтерском центре в рамках акции «Подарок солдату».

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