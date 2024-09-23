Понедельник, 23 сентября, 2024

В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Чингис Базаров

Автор: Валерия Мединская

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В зоне проведения специальной военной операции погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Чингис Базаров. Некролог публикует группа БУРЯТИЯ 03 | УЛАН-УДЭ.

Базаров — уроженец села Сосново-Озерское Еравнинского района. Обучался в РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова.

5 марта этого года Чингис подписал контракт с Минобороны РФ. В зоне СВО служил командиром взвода 21 штурмовой бригады в звании младший сержант.

Сообщается, что Чингис Базаров погиб при выполнении боевых задач 18 апреля. Посмертно боец награждён орденом Мужества.

5 марта 2024 года подписал контракт с министерством обороны Российской Федерации . Был командиром взвода 21 штурмовой бригады в звании — младший сержант.

— У Чингиса остались отец, двое сыновей, жена, сестра и брат, — говорится в сообщении.

Прощание с Чингисом Базаровым состоится 25 сентября.

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