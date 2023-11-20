В зоне СВО начали применять изобретенный в Рязани дрон «Скальпель»

В зоне СВО начали применять барражирующий боеприпас «Скальпель», изобретенный конструкторским бюро из Рязани.

Российским бойцам поступила партия из 15 изделий, сообщает ТАСС.

В конструкторском бюро «Восток» подчеркнули, что уже получили хорошие отзывы от военных:

Аппарат хорошо управляется, очень послушный, при пикировании отличается устойчивостью, легко прицеливаться.

Барражирующий боеприпас стал аналогом дрона-камикадзе «Ланцет». «Скальпель» уступает ему по ряду характеристик, но при этом отличается более доступной ценой – стоимость одного боеприпаса составляет 300 тысяч рублей.

В ближайшее время специалисты КБ «Восток» разработают усовершенствованную форму «Скальпеля».

Напомним, ранее стало известно, что в Рязанской области запустят производство беспилотников «Скальпель».