В зоне проведения СВО погиб 33-летний выпускник Рязанского десантного училища

В зоне проведения специальной военной операции погиб 33-летний выпускник Рязанского десантного училища Александр Кривощеков, сообщает проект «Иваново помнит».

Кривощеков — уроженец деревни Истер-Дор Юсьвинского района Пермского края. Рязанское десантное училище закончил в 2021 году, затем служил в разных подразделениях 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского полка.

В зоне СВО гвардии старший лейтенант командовал десантным взводом. В июле 2022 года десантник получил два ранения. После первого отказался от госпитализации, после второго попал в госпиталь. Пройдя курс лечения, в июле 2023 года отправился в зону проведения специальной военной операции.

16 сентября во время захвата вражеского укрепления Кривощеков получил ранение, но продолжил командовать подразделением. Вечером того же дня получил смертельное ранение.

26 сентября десантника похоронили в Пермском крае. Посмертно офицер награждён орденом Мужества, при жизни — медалями, в числе которых медаль «За отвагу».