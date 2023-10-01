Воскресенье, 1 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В зоне проведения СВО погиб 33-летний выпускник Рязанского десантного училища

7info
Фото: «Иваново помнит»

В зоне проведения специальной военной операции погиб 33-летний выпускник Рязанского десантного училища Александр Кривощеков, сообщает проект «Иваново помнит».

Кривощеков — уроженец деревни Истер-Дор Юсьвинского района Пермского края. Рязанское десантное училище закончил в 2021 году, затем служил в разных подразделениях 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского полка.

В зоне СВО гвардии старший лейтенант командовал десантным взводом. В июле 2022 года десантник получил два ранения. После первого отказался от госпитализации, после второго попал в госпиталь. Пройдя курс лечения, в июле 2023 года отправился в зону проведения специальной военной операции.

16 сентября во время захвата вражеского укрепления Кривощеков получил ранение, но продолжил командовать подразделением. Вечером того же дня получил смертельное ранение.

26 сентября десантника похоронили в Пермском крае. Посмертно офицер награждён орденом Мужества, при жизни — медалями, в числе которых медаль «За отвагу».

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах