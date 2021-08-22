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Воскресенье, 22 августа, 2021
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В Златоусте педофил попытался купить 11-летнюю школьницу

Никита Брыкин
В Златоусте педофил попытался купить 11-летнюю школьницу

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Полиция проводит проверку по факту инцидента с участием жителя Златоуста, который подозревается в попытке нападения на ребенка, пишет Readovka67.ru.

Инцидент произошел вечером 20 августа на улице 1-й Нагорной. По предварительным данным, прохожий подошел к компании несовершеннолетних на детской площадке.

Внезапно мужчина попытался за две тысячи рублей купить 11-летнюю школьницу, чем изрядно напугал ребят. Ребенок успел позвонить отцу, который вместе с товарищем тут же отправился на место.

Однако родственник и его приятели разминулись со злоумышленником. Родители напуганной девочки обратились в полицию.

По словам детей, незнакомец вызвал такси и уехал на автомобиле Renault Logan черного цвета. На вид ему около 40-45 лет, рост порядка 170 сантиметров. У мужчины светлые волосы, на левой руке от плеча до локтя набита татуировка.

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