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Понедельник, 31 мая, 2021
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В ЖК «Гранд Комфорт» благодаря системе «Антитеррор» предотвратили пожар, устроенный подростками

7info7
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В ЖК «Гранд Комфорт» благодаря системе «Антитеррор» предотвратили пожар, устроенный подростками. Происшествие случилось в конце мая. Охрана патрулировала территорию жилого комплекса и заметила густой едкий дым, который шёл из мусорного контейнера.

Сотрудники охраны действовали в соответствии с регламентом — оперативно и слаженно. Они тут же потушили возгорание, задействовав два огнетушителя,  вызвали полицию и пожарных. Благодаря системе видеонаблюдения удалось быстро найти виновников поджога. Ими оказались 10-летние подростки, которых задержали до приезда сотрудников правоохранительных органов. 

Вместе с полицией охрана отправились к родителям подростка, по вине которого загорелся мусор в контейнере. Отец не признал ответственность за сына и не согласился возмещать причинённый ущерб (общая сумма — более 20 000 рублей), поэтому было составлено заявление: подразделение по делам несовершеннолетних проведёт проверку, комиссия рассмотрит протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей и вынесет решение о постановке на учёт или штрафе. Кроме того, управляющая компания ГУК «Зелёный сад — Мой дом» после всех разбирательств подаст в суд на возмещение ущерба.

Такие ситуации нельзя оставлять без внимания и наказания. Если бы не инновационная система безопасности «Антитеррор» от «Зелёного сада» последствия могли бы быть для всех жителей комплекса и соседних домов гораздо серьёзнее.

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