В животноводческом хозяйстве Спасского района у коров обнаружили инфекционное заболевание

В Спасском районе временно приостановили деятельность сельскохозяйственного предприятия за грубые нарушения по содержанию крупного рогатого скота и получению сырого молока. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В июле этого года специалисты управления провели внеплановую проверку предприятия местного индивидуального предпринимателя. Ранее у коров в его хозяйстве обнаружили лейкоз — хроническое инфекционное заболевание, характеризующееся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Очередная проверка показала, что предприниматель не устранил нарушения и не выполнил в полном объеме мероприятия, предусмотренные планом по ликвидации эпизоотического очага заболевания.

Отмечается, что подобное пренебрежение к требованиям действующего законодательства в области ветеринарии может создавать угрозу для жизни и здоровья граждан. Поэтому приняли решение временно приостановить деятельность животноводческого хозяйства. В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по ч. 8.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Дело направили в суд.